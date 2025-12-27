大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第8節GAME1が27日（土）に行われ、おおきにアリーナ舞洲にてサントリーサンバーズ大阪と大阪ブルテオンが対戦した。 現在首位を走るサントリーと、2位につけている大阪Ｂの首位攻防戦となったこの試合。大阪Ｂは22日（月）まで行われていた世界クラブ選手権に出場し見事銀メダルを獲得。日本へ帰国してから調整の時間が少ない中、首位のサントリӦ