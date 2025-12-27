2025年にデビュー51周年を迎えたTHE ALFEEが、12月23日・24日の2日間に東京・日本武道館でのライブを開催した。2階最上席までぎっしりと埋め尽くされ、熱い声援を送る10,000人、2日間で20,000人の観客を前に3人はステージに立った。24日をもって日本武道館公演105回公演（第一回目は1983年8月）という、バンドとして武道館公演数は歴代1位の記録更新となった。なお、武道館公演数1位は矢沢永吉、2位は松田聖子となる。高見沢がMCに