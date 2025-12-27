「感激している。子どもの頃にテレビで見たところに実際に来ることになった」。21日、中国黒竜江省ハルビン市で開催されている氷雪大世界で会った大学生の元芸柯さんが叫んだ。河南省出身の元さんはテレビの中のハルビンの姿に魅せられてハルビンの大学に志願した。今年で27回目を迎えた氷雪大世界は毎年冬にハルビン市が主催する大規模な雪祭りだ。日本のさっぽろ雪まつり、カナダのウィンターカーニバルと共に世界3大雪祭りに挙