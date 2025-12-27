元TBSの宇内梨沙アナウンサー（34）が27日、自身のインスタグラムを更新。クリスマス当日に結婚記念日を迎えた事を明かし、今年は旅行先のオーストラリアでお祝いしたことを伝えた。宇内アナは「クリスマス当日は2回目の結婚記念日今年はオーストラリア旅行中だったのでシドニーでお祝いしました」と書き出し、赤いワンピースでドレスアップした姿を投稿。「クリスマスはほとんどのお店が休業しているので街は静まりかえる