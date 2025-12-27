楽天・浅村栄斗内野手（35）、ヤクルト・中村悠平捕手（35）が、杉谷拳士氏（34）のYouTube「熱スギヤch」に出演。近年の投高打低の原因に言及した。高卒でプロ入りした3人。浅村、中村ともに来年プロ18年目を迎える。杉谷氏に「ピッチャーの質は変わった？」と聞かれ、浅村は「全然違うと思う。平均球速は確実に上がってる」と即答した。中村も「（以前は）敗戦処理のピッチャーは140キロくらい。今は敗戦処理でも150キロ