モデルでタレントのアンミカ（53）が27日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。自宅での食事について語った。この日は、11月29日にお台場湾岸スタジオで行われた同番組のファミリーライブの様子を公開。ゲストにアンミカと夫のセオドール・ミラー、「ROIROM」本多大夢、浜川路己が登場した。MCの「品川庄司」庄司智春から「お2人は夫婦げんかしますか？」と質問が。「（結婚）15年目なんですけ