サードオピニオンでようやく病名が判明。激しい黄疸の正体は「すい臓がん」だった【漫画】本編を読む漫画『だめんず・うぉ〜か〜』の著者として知られる倉田真由美さん(@kuratamagohan)の夫・叶井俊太郎さんが、2024年2月16日に56歳で逝去した。2022年にすい臓がんが発覚してから、余命宣告を超えて生きた夫との日々を描いた『夫のすい臓がんが判明するまで：すい臓がんになった夫との暮らし』が、多くの読者の反響を呼んだ。■診