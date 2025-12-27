◇第105回全国高校ラグビー1回戦尾道74―5遠軽（2025年12月27日花園）19大会連続出場の尾道は12トライを奪い、74―5で遠軽に快勝発進した。高校日本代表候補のSH赤迫周琉（めぐる、3年）が軽快なパスワークで得点機を演出した。「前半はスクラムもモールもいい形でトライを取れて、いい内容だった。後半は自分たちの思うようなアタックができずに、ミスが出て自陣でプレーしたことは反省」と振り返った。田中春助監督