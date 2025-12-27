元乃木坂46の北野日奈子（29）との結婚を発表した音楽ユニット「キマグレン」のクレイ勇輝（45）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。クレイは「メリークリスマスでした」と書き出し、北野と頬を寄せ合う2ショットを投稿。ファンからは「素敵な写真をありがとうございます」「お幸せそうで何よりー！」「ラブラブツーショット」「クレイさんが幸せそうでなにより」などの声が寄せら