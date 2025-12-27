¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀîÂè40²óÂ¿ËàÀî¥«¥Ã¥×2ÆüÌÜ¡Û¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¡ÖÂè40²óÂ¿ËàÀî¥«¥Ã¥×¡×¤Î2ÆüÌÜ¤¬27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢7R¤Ç6¹æÄú¤Î°Ëµ×´ÖÍÛÍ¥¡Ê27¡á·²ÇÏ¡Ë¤¬¡¢¥³¥ó¥Þ08¤Î±ÔÈ¯¤«¤éÎäÀÅ¤Ë·þ¤êº¹¤·¤ò·è¤á¤ÆÇòÀ±¥²¥Ã¥È¡£Âç³°ÏÈ¹îÉþ¤ÇÆü¤Þ¤¿¤®¤Î2Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¹Ô¤­Â­¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¥¿¥¤¥à¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢2¼þÌÜ¤«¤é¥¿¡¼¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò²ó¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²¿¤«¤¬¹ç