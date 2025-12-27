子育ては思い通りにいかなくて大変！ でも日々悪戦苦闘する中で、子どもの成長や言動に幸せを感じることもたくさんありますよね。この記事の画像を見る引っ込み思案なサラリーマン・グッドスリープさんは、4児の父。会社では人付き合い、家では育児に奮闘中。完璧とは程遠い自分に悩み、逃げ出したくなる毎日。でも子どもたちの無邪気な笑顔や、小さな寝息が、いつだって明日への活力をくれる！SNS総フォロワー10万人超！『