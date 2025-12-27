２０２６年ミラノ・コルティナ五輪代表選考会を兼ねた全日本選手権２日目（２７日、長野・エムウェーブ）、女子５０００メートルが行われ、高橋侑花（デンカエレクトロン）が７分１７秒７２で優勝した。３０００メートル通過時点では全体２位だったが、３４００メートルでペースを上げた。最終盤はラップタイムが落ちたものの、粘り強さを見せた。地元・長野での一戦を終え「応援してくださる方が多くてうれしかった」と感謝を