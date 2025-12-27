12月27日、中山10Rで行われた第148回中山大障害（障害3歳上オープン・J-G1・芝4100m・1着賞金＝7000万円）は、草野太郎騎乗の1番人気、エコロデュエル（牡6・美浦・岩戸孝樹）が快勝した。5馬身差の2着に2番人気のネビーイーム（牡7・栗東・佐々木晶三）、3着に4番人気のフェーレンベルク（牡5・美浦・千葉直人）が入った。勝ちタイムは4:46.8（良）。【中山GJ】エコロデュエルが障害G1初制覇…1番人気マイネルグロンはゴール入