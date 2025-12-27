ヤクルトの長岡秀樹、内山壮真、赤羽由紘の３選手が２７日、埼玉・戸田市のボートレース戸田で開催された「東京ヤクルトスワローズトークショーｉｎボートレース戸田」に参加した。同コースは戸田市内にあるファームの球場、寮などの施設から数キロの場所。トークショーでは寮で過ごした際の思い出話を披露。会場を埋めた約６００人のファンを喜ばせた。さらに、１レースだけ舟券を購入し、会場内の大型ビジョンで手に汗を握