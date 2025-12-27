世界銀行が12月公表した年次刊行の「世界開発報告」（共同）【ワシントン共同】世界銀行は12月公表した年次の「世界開発報告」で、家電や自動車など製品の品質、安全性に関する統一基準「標準規格」の普及が、経済成長に不可欠な基盤だと分析した。戦後の日本を「標準化により経済発展を加速させた国の好例」として取り上げ、政府や産業界の取り組みで品質面の模範国となり、製造業の競争力が高まったと紹介した。世銀は報告書