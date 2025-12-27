フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムで、冬の最中のディズニーシーを楽しんだ様子を投稿しています。 【写真を見る】【 中川安奈 】冬のディズニーにミニ丈 “寒すぎて” 毛布巻いて対策 ダルメシアン柄のマフラーにフォロワー「102匹目が一番かわいい」中川さんは妹と東京ディズニーリゾートを訪れたとのこと。写真では映画「101」やアニメ作品「101匹わんちゃん」のダルメシアン柄の耳付きマフラーを