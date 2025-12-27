政治ジャーナリスト田〓史郎氏が27日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブルサタデー」（土曜午前11時30分）に出演。国民民主党が自民党と連立政権を組む可能性に言及した。自民と国民民主は18日、年収の壁を178万円に引き上げることで合意。国民民主玉木雄一郎代表は自民との関係について「ともに関所を乗り越えることができた。この先の連携のあり方は新たな展開に入っていく」と発言し、国民民主の連立入りが取り沙汰されてい