【プレーバック2025・中村晃編】ソフトバンクの選手が、今季の名場面を振り返る年末恒例のプレーバック企画「鷹戦士あのプレー」。今回ピックアップする中村晃外野手（36）は9月24日の楽天戦（楽天モバイルパーク宮城）で放った「二ゴロ」を、今季最も印象に残った一打として振り返った。◇◇◇チームの思いをバットに込めた。初回。1番柳田悠岐、2番近藤健介、3番栗原陵矢が安打を3本連ね、いきなり無死満