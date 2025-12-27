大きなリボンや花が印象的なコートを…26日に放送された「ミュージックステーションSUPER LIVE 2025」(テレビ朝日)。放送直後のとある女性服飾作家のSNS投稿が注目されている。「あ、あの…今日のMステでaikoさんが私の作ったお洋服を着ていらっしゃったそうなのですが…ほんとうでしょうか…」とXで投稿したのは竹内ハナコさん。自身が製作した大きなリボンや花が印象的なコートを、番組内でaikoが着用したことで反響があった