ベネズエラのマドゥロ大統領（ゲッティ＝共同）【サンパウロ共同】ベネズエラ国営メディアは26日、昨年の大統領選後に治安当局が拘束した99人が釈放されたと報じた。独裁化を進めるマドゥロ政権が野党関係者や反体制派を次々に拘束し、国際的な批判が強まる中、人権に配慮する姿勢を国内外にアピールする狙いがあるとみられる。政府は25日付の声明で、釈放理由について「人権を尊重」するマドゥロ政権の取り組みの一環だと強調