阪神のドラフト３位・岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝が２７日、地元の岡山県内で自主トレを公開した。キャッチボールやティー打撃など、約３時間の練習。「年末年始でゆっくりしたいところではあるんですけど、オンとオフはしっかりして、やる時はやるというのを意識してやっていきたい」と励んでいる。目標の選手に掲げたのは本紙評論家の糸井嘉男ＳＡ。「走攻守、三拍子そろってオールラウンダーの選手というのを目標に