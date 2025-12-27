フリーアナウンサーの皆藤愛子（41）が27日までにインスタグラムを更新。写真集発売を告知した。皆藤アナは「2月19日(木)に写真集を発売しますタイトルは『放牧』という意味の『grazing』。初夏のオーストラリアで撮影をしてきました!」と告知し、グラビアを1枚アップした。皆藤アナは、美しいデコルテの輝くキャミワンピースを着用し、抜群の透明感を見せている。続けて「16年ぶりの写真集、一緒にお休みを過ごすような気持ちで