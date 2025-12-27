【モデルプレス＝2025/12/27】モデルのローラが12月26日、自身のInstagramを更新。2026年の干支「馬」をテーマにした自作の墨絵作品を披露し、話題を呼んでいる。【写真】35歳モデル「躍動感ある」9時間で描き上げた墨絵◆ローラ、9時間かけて描いた“干支の馬”墨絵を披露ローラは「Merry Christmas きのうは、クリぼっちだったから、日本画の先生に連絡をして、一緒に墨絵を描きませんかとお誘いをしたらOKとゆってくれたので、2