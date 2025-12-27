俳優のともさかりえさん（46）が2025年12月23日、自身のインスタグラムを更新し、ラフなスタイルの自撮りショットを披露した。「相変わらずの地味スタイル」ともさかさんは、「クリスマスシーズンだけど相変わらずの地味スタイル」とコメントし、ニットとスウェットパンツを合わせたシンプルなコーデを投稿。「みんな身体に気をつけて元気に過ごせますように！」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、濃いグレーの