¡Ö¡Ê¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¡Ë¤Ç¤­¤ë¤À¤±Áá´ü¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¨¡¨¡¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï25Æü¤Î¹Ö±é¤Ç¡¢¼óÁê½¢Ç¤¸å½é¤È¤Ê¤ëË¬ÊÆ¤Î»þ´ü¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÍèÇ¯¤Î³ä¤ÈÁá¤¤»þ´ü¤«¤Ê¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡Ö3·î¸åÈ¾¡×¤ÎÆüÄø¤òÊÆÂ¦¤ØÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾ÇÁç´¶¤ÎÉº¤¦¡Ö¥È¥é¥ó¥×·Ø¤Ç¡×¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÈÊÒ»×¤¤¡É¤Ë½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤¬¡Ö¿ÆÊÆ¥¿¥«ÇÉ¡×¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø Ãæ¹ñ¶¼°Ò¤òÆ§¤ßÂæ¤Ë