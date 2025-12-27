¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¡¢FM AICHI¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSBIÂ»ÊÝ presents TOKYO ¤³¤É¤â TIMES¡×¡ÊËè½µÅÚÍË14:55¡Á15:00¡Ë¡£¡È¥Ñ¥Ñ¡¦¥Þ¥Þ¤È¥­¥Ã¥º¤Î²ñÏÃ¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯¤Î¿Æ»Ò¤Î1Ç¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡© È¯É½ÊÔ¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ù±ºÂÀÍÛ¢¡¿Æ»Ò¤Ç¹â¤á¹ç¤Ã¤¿1Ç¯¡Ä¡Ø³Ø¡Ù¤È¡ØÎ¹¡Ù¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿ÊÑ²½ÈÖÁÈ¤Ç