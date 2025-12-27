元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が２７日、大阪・ＭＢＳテレビの情報バラエティー「せやねん！」（土曜・前９時２５分）にゲスト出演。連立政権入りした日本維新の会が「１丁目１番地」「センターピン」と掲げる議院定数削減について持論を述べた。副首都構想に関して「大阪都構想という、大阪市と大阪府をひとつにまとめる役所が必要でしょう。それが吉村さん（洋文代表）が一番やりたいところなんですが」と述べた橋下氏。一