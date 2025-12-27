◆全国高校ラグビー▽１回戦中部大春日丘６９―３岐阜聖徳学園（２７日、大阪・花園ラグビー場）前半１８分、中部大春日丘ＳＨ荒木奨陽主将（３年）のスティールから流れが変わった。前半４分にスクラムからＮＯ８坂口湊眞（３年）が持ち出して先制トライを奪ったが、連続で反則を犯し、ＰＧを狙われた。主将の荒木が、１１月に日本代表フランカー姫野和樹から指導を受けたスティールを決めてチャンスを広げ、ドライビング