卵・バターなしで簡単！「材料3つオールドファッション」作ってみた ドーナツショップやスーパー、コンビニなどで売られているオールドファッション。サクサクの食感とシンプルな味わいで、老若男女問わず人気のドーナツです。 今回は、たった3つの材料で簡単にオールドファッションが作れるというレシピを、実際に試してみました。 卵もバターも使わないドーナツ、いったいどんな味わいに仕上がるのかワクワクします！ 生