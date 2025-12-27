乾貴士J1神戸は27日、元日本代表のMF乾貴士（37）の獲得を発表した。2018年ワールドカップ（W杯）ロシア大会で2ゴールを決めるなど活躍。今季はJ1清水でリーグ戦全38試合に出場して3得点を記録した。乾は滋賀県出身。ドイツやスペインでプレーし、21年8月にC大阪に復帰。22年シーズン途中から清水に所属していた。神戸を通じ「一つでも多くのタイトルをもたらすことが使命だと思っている」とコメントした。神戸は、広島を率