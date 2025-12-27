川口オートのスーパースターフェスタは27日、初日を迎えた。シリーズ戦の8Rに森且行（51＝川口）が登場。試走トップの3.25を出して1番人気に推された。ただ、序盤で接触の不利。中盤も4番手付近での我慢の走りを強いられたが、ラストの2周回で武藤博臣、金山周平を次々とかわし、2着フィニッシュ。勝負への執念を見せつけた。ただ、感触はもうひとつの様子。「滑るようになってしまった。接触のせいなのか、何なのか」と原