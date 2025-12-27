沖縄最大級のガールズファッションフェス『OKINAWA COLLECTION 2026』が、2026年6月20日に沖縄サントリーアリーナにて開催される。 （関連：Ryosuke Yamada×超特急×HANA――超満員で繰り広げられた競演ファッションと音楽の祭典『ZOZOFES』DAY1レポ） 第1弾出演者には、ゲストモデルとして小國舞羽、おさき、さくらの3名、ゲストとして長浜広奈、希空、MINAMI、村谷はるな、米澤りあ、りん