（新北中央社）台日高校野球国際親善試合の2日目は26日、北部・新北市の新荘球場であり、第1試合で九州選抜が北海道選抜を4−0で破った。九州選抜の先発、長山武蔵（2年、日本ウェルネス）が7回を90球で投げ抜き完封勝利を挙げた。試合後、硬めのマウンドは好きで投げやすかったとコメントした。25日の平鎮高校（北部・桃園市）戦にも代打で出場した長山。日本には同じレベルの投手がほとんどいないとした上で対決は1打席のみだっ