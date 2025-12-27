「勝てる投手」の証明と、パワーベースボールの洗礼 日本球界が誇る「ミスター・コントロール」菅野智之が、海を渡って迎えた2025年シーズン。SDAA編集部は、その挑戦の軌跡と最終スタッツを分析し、今季の活躍度を「Rank C（及第点）」と評価した。評価が割れるシーズンであったことは間違いない。メジャー1年目にして「2桁勝利（10勝）」を挙げた勝負強さは称賛に値するが、