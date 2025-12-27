年末恒例のお買い物企画として、写真家・ライターの皆さんに、2025年に購入したアイテムを1つだけ紹介していただきました。（編集部） 風に煽られる音と振動が消えた カメラを新しくすると、まず最初にやるのはカメラについてくる立派な純正ストラップを仕舞い、幅10mmほどの細くてシンプルなストラップにすることだ。 主張せず、軽く、柔らかく、そして何より風の影響を受けにくいものを以前から好んで使っている