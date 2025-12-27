お正月に飲むお酒「お屠蘇」。普通の日本酒や御神酒とは違うの？【知っておきたい年末年始】【マンガで確認】大晦日の夜におせち料理を食べるのはアリ？新年の食卓で目にする「お屠蘇（とそ）」。「ただの日本酒」だと思っていたり、「御神酒（おみき）」と混同していたりする人も少なくありません。じつはこのお屠蘇、一年の無病息災と長寿を祈って正月に飲む特別なお酒なのです。「現代礼法研究所」主宰の岩下宣子先生に、その意