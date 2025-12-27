確かなテクニックと戦術眼。技巧派MFは来季もジュビロ磐田で戦う。2025シーズン途中にサンフレッチェ広島から磐田にレンタル移籍した井上潮音。１年でのJ１復帰を目ざしたチームで15試合・１得点を記録した。 ５位フィニッシュの磐田はJ１昇格プレーオフの準決勝で敗れ、目標を達成できず。12月27日に磐田への完全移籍が発表された井上は、クラブの公式サイトで「今年は皆さんには非常に残念な思いをさせてしまいました