「この度、ヴィッセル神戸に加入することになりました乾貴士です」神戸が12月27日に正式発表。清水エスパルスを退団していた37歳MFの新天地が決まった。神戸の公式サイトで挨拶した元日本代表は、「ヴィッセル神戸の一員として戦えることを、本当に嬉しく思います」とコメント。次のように続ける。「今回の加入にあたり、僕の力が必要だと話をいただいたヴィッセル神戸の皆さまの期待と気持ちに応えるためにも、一つでも多くの