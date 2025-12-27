◇第79回 全日本総合バドミントン選手権大会(27日、京王アリーナTOKYO)日本のトップレベルの選手たちが競い合う、国内最高峰のバドミントン大会。競技3日目となる27日には、女子シングルスの3回戦が行われ、ベスト8が決定しました。年間ポイント上位8人のみが出場できる世界大会・ワールドツアーファイナルズに出場した山口茜選手と宮崎友花選手。今大会ではともに2回戦から出場し、初戦でストレート勝利を飾りました。この日行わ