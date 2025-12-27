ウクライナ侵攻が長期化する中、ロシアは無人機の大量生産に向け、労働力の確保を進めている。2025年には若いアフリカ人女性の勧誘をめぐる騒動が起き、現地で懸念の声が広がった。国をあげた量産体制の裏側で、いま何が起きているのか。■“極秘”無人機工場を公開…学生も動員ロシア国営メディアは25年7月、“異例”の特集番組を放送した。極秘だとする軍用無人機の生産工場を公開したのだ。工場の責任者は「ロシアが何をしてい