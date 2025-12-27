¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÃÝºêÍ³²Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê33¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹ñ²È»ñ³Ê¤ÎFP¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë2µé¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö11·î¤Ë¼õ¸³¤·¤¿2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿ÃÝºê¥¢¥Ê¡£¹ç³Ê¾Ú½ñ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÖÇ¯Æâ¤Ë¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëº£¸å¤âÊÙ¶¯´èÄ¥