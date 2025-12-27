身を隠す必要ある場合は既存の施設に厚生労働省は２０２６年から、ＤＶ（配偶者や恋人からの暴力）や貧困などの問題を抱える女性のための「女性自立支援施設」について、生活制限を緩和した新たな施設の普及を開始する。携帯電話使用や外出の禁止などの厳しい生活制限を課さない施設を増やすことで女性が入所しやすい環境を整備する狙いがある。女性自立支援施設は、２４年４月に施行された困難女性支援法に規定されたもの。現