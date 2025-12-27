“史上最強の新弟子”として注目を集めた旭富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が２７日、初めてしこ名が番付に載る初場所（来年１月１１日初日、両国国技館）に向け、都内の部屋で稽古を行った。東序ノ口１９枚目で臨む初場所。序ノ口の稽古相手は幕内力士だった。幕下上位の申し合いに入ろうとすると、師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）から「まだ早い」と制された。幕下衆の稽古が終わり、義ノ富士、伯乃富士、熱海富士、翠富士