Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。キャッシュレス化が進むなか、財布のトレンドは「小型化」が主流になりつつあります。小ささを追求すると、使い勝手が犠牲になりがちですが、「合体・分離」というユニークな機能でこれを克服した製品が「dritto Bill & Coin」です。素材や仕立てにもこだわった意欲作、その質感とギミック