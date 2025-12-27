窓を全開にして……輝きスマイル！師走の東京、その夜の寒さを吹き飛ばすような熱気が霞が関の一角に渦巻いていた。12月中旬のとある夜、都内では韓流ブームの黎明期から第一線を走り続ける俳優、クォン・サンウ（49）のファンミーティング『KWON SANG WOO 2025 Fanmeeting in JAPAN「笑う門には、君がいる」』が開催されていた。’00年代初頭、ドラマ『天国の階段』や『悲しき恋歌』の好演で、“涙の貴公子”とも称されるイケメン