名古屋鉄道名古屋駅周辺の再開発（名古屋市中村区名駅）が、事実上白紙化された問題で、名鉄グランドホテルと名鉄バスセンターが営業を継続することになった。その一方で、名鉄岐阜駅周辺再開発（岐阜県岐阜市神田町）は構想発表予定を1年近く過ぎても公表されず、名古屋駅と同様に計画推進が難航しているとみられる。【こちらも】名鉄名古屋駅の再開発が開業時期未定に、資材費高騰や作業員不足で再検証へ名鉄グランドホテル