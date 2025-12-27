中山１１Ｒ・ホープフルステークス・Ｇ１・馬トク激走馬＝アーレムアレス前走の黄菊賞は早めに動いたノチェセラーダにうまく乗られ２着。４角で外を回し、直線やや追いづらい面を残しながら、首差まで追い詰めた脚は目立った。新馬戦は好位から抜け出し、出遅れた札幌２歳ステークスでも４着まで追い上げた。やや器用さは欠くが、ハービンジャー産駒らしい小回り向きの追走力も備えているだけに、初の中山は合いそうなイメージ