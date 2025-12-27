７月の参院選の街頭活動で、千葉選挙区候補者の名前が書かれた比例選候補者用の「標旗」を使用したとして、公職選挙法違反容疑で書類送検された国民民主党の岡野純子衆院議員（比例南関東）について、千葉地検は２６日、不起訴（嫌疑不十分）とした。同党県連の竹詰仁代表は「多くの皆さまにご迷惑、ご心配をおかけし、おわび申し上げる」とのコメントを出した。