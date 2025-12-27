サッカーJリーグの湘南ベルマーレは27日、公式サイトで今季チームトップの9得点を記録したFW鈴木章斗選手が、サンフレッチェ広島へ完全移籍することを発表しました。湘南は、今季J1で19位と低迷。J2降格が決定していました。そんな中、チームの攻撃を支えたエースストライカーの鈴木選手がチームを去ることとなりました。鈴木選手は退団発表にあわせてコメント。「4年間ありがとうございました。正直、この決断をするのは簡単では