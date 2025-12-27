26日午後6時25分頃、波佐見町永尾郷の町道で近くに住む一瀬 清馬さん78歳が普通乗用車にはねられました。 警察によりますと、この事故で一瀬さんは病院に搬送されましたが、間もなく死亡が確認されました。 普通乗用車を運転していた40代の男性にケガはありませんでした。 現場は住宅街を通る路地で街灯はありませんでした。 警察が事故の原因を詳しく調べています。 一方、26日に島原市湊道で木造2階建ての住宅が全焼した火